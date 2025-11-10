Domeniche ' detox' digitali al teatro Bonci spettacoli per ragazzi e famiglie

Anche a Cesena arrivano le domeniche ‘detox’ digitali, giornate per spegnere gli smartphone e accendere le relazioni. L’iniziativa, promossa dalla Regione Emilia-Romagna, si ripeterà una volta al mese fino a maggio 2026, e invita famiglie, bambini e ragazzi a vivere momenti di socialità e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it