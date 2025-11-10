Dolore senza fine | Stefania è morta insieme a Aurora la bimba che portava in grembo
Un dramma terribile ha colpito una famiglia mantovana, lasciando dietro di sé incredulità e un immenso dolore. Stefania Palmieri, 36 anni, era incinta e avrebbe dovuto partorire entro pochi giorni una bambina che aveva già un nome: Aurora. Dopo anni di tentativi e speranze, quella gravidanza. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Dolore senza fine: Stefania è morta insieme a Aurora, la bimba che portava in grembo - A piangerla, insieme al compagno Lorenz, ci sono la madre Anna, il padre Beniamino, il fratello Gaspare con Lucia, la sorella Lucia con Giacomo. bresciatoday.it scrive
Stefania incinta di 9 mesi morta a 36 anni assieme al figlio in A22. Il bimbo sarebbe nato tra pochi giorni - Schianto nel Mantovano, Stefania Palmieri ha perso la vita sul colpo: avrebbe partorito a breve. Lo riporta msn.com
Inferno in A1, dolore senza fine. La comunità piange i suoi volontari: “Che strazio, erano parte di noi” - Terranuova Bracciolini (Arezzo), 5 agosto 2025 – Non si tratta dell’ora più buia di una confraternita, ma dell’intero mondo del volontariato. Si legge su lanazione.it