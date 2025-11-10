Dolomiti Bellunesi Inter U23 ufficiale il rinvio del match di Serie C | ecco la nuova data e il motivo dello slittamento
Inter News 24 . I dettagli. Cambio di programma per l’ Inter U23. La Lega Pro ha ufficializzato il rinvio della partita tra i giovani nerazzurri e il Dolomiti Bellunesi, inizialmente in programma per sabato 15 novembre. La gara, valida per la quattordicesima giornata del girone A di Serie C, è stata posticipata a causa dell’elevato numero di giocatori della Beneamata convocati dalle rispettive nazionali. La squadra di Stefano Vecchi, infatti, perderà diversi elementi chiave durante la sosta internazionale, un fattore che avrebbe reso impossibile disputare la partita in condizioni di equità sportiva. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Cascate delle Pile Val d'Oten, Cadore Dolomiti Bellunesi - facebook.com Vai su Facebook
UFFICIALE: rinviata Dolomiti Bellunesi-Inter U23, ecco quando si giocherà - La Lega Pro ha comunicato lo spostamento della gara dei nerazzurri di Vecchi, inizialmente in programma per sabato 15 novembre ... Scrive msn.com
Dolomiti Bellunesi-Cittadella 0-1: ko di misura nel derby veneto contro l'esperienza dei granata. Le pagelle del Belluno - Un gol nel finale di primo tempo decide il derby veneto e consegna al Cittadella i 3 punti della sfida allo stadio Tognon di Fontanafredda. Da ilgazzettino.it
"Ingiocabile" Cittadella! Con la Dolomiti Bellunesi ecco il 5ºsuccesso di fila - La squadra di Iori vince di misura al Tognon grazie alla rete a fine primo tempo di Castelli, al terzo sigillo nelle ultime quattro partite. Si legge su today.it