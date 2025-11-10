Dolomiti Bellunesi Inter U23 ufficiale il rinvio del match di Serie C | ecco la nuova data e il motivo dello slittamento

Inter News 24 . I dettagli. Cambio di programma per l’ Inter U23. La Lega Pro ha ufficializzato il rinvio della partita tra i giovani nerazzurri e il Dolomiti Bellunesi, inizialmente in programma per sabato 15 novembre. La gara, valida per la quattordicesima giornata del girone A di Serie C, è stata posticipata a causa dell’elevato numero di giocatori della Beneamata convocati dalle rispettive nazionali. La squadra di Stefano Vecchi, infatti, perderà diversi elementi chiave durante la sosta internazionale, un fattore che avrebbe reso impossibile disputare la partita in condizioni di equità sportiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

