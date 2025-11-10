Docente che colpì studente al collo rischio licenziamento Genitori e studenti non ci stanno | Fa molto per noi
Mercoledì scorso, in un istituto superiore di Bologna, durante le ultime ore della mattinata, all’interno di un’aula, l’atmosfera si sarebbe fatta sempre più difficile da gestire. Rumore, disordine, tensione crescente. Il docente in classe, trovandosi in difficoltà nel mantenere il controllo del gruppo, si è mosso tra i banchi, cercando probabilmente una soluzione immediata. In quel contesto, ha colpito uno degli studenti alla nuca, con un gesto repentino. Qui la ricostruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
