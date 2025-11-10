Djalò notte da sogno col Besiktas! L’ex Juventus è decisivo contro l’Antalyaspor ecco cos’è successo in Turchia Ultimissime
Djalò ha vissuto una notte importante con il suo Besiktas contro l’Antalyaspor, ecco cos’è successo in Turchia per l’ex difensore Juve. Ultimissime. Una vittoria esterna convincente e la prima, indimenticabile rete di un ex Juventus. Il Be?ikta? espugna il campo dell’Antalyaspor per 3-1 in una sfida dominata fin dai primi minuti, consolidando la propria posizione della Süper Lig turca. A brillare, oltre al solito Tammy Abraham, è stato il difensore portoghese Tiago Djaló, al suo primo centro con la nuova maglia. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Partenza sprint: Abraham e Djaló chiudono i conti in 27 minuti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com