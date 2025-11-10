Dj show i Sotterraneo a metà tra Dj set e teatro a Pontedera
Al Teatro Era, il 14 e 15 novembre, ore 21, in Sala Cieslak, Sotterraneo festeggia i suoi primi 20 anni con DJ SHOW Twentysomething edition, una playlist eclettica di canzoni di ogni genere ed epoca intervallata da azioni rapide, testi brevi e visioni fugaci, un compleanno che gira di città in. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
