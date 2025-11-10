Dj show i Sotterraneo a metà tra Dj set e teatro a Pontedera

Pisatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Era, il 14 e 15 novembre, ore 21, in Sala Cieslak, Sotterraneo festeggia i suoi primi 20 anni con DJ SHOW Twentysomething edition, una playlist eclettica di canzoni di ogni genere ed epoca intervallata da azioni rapide, testi brevi e visioni fugaci, un compleanno che gira di città in. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Dj-Show per i 20 anni del collettivo Sotterraneo - Artisti associati al Piccolo Teatro di Milano, il collettivo Sotterraneo festeggia vent’anni di attività con una personale al Teatro Studio Melato (via Rivoli 6, Milano) che ne ripercorre l’universo ... Segnala mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Dj Show Sotterraneo Met224