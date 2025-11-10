divieto di compensazione crediti d’imposta cna lombardia | rischio blocco finanziario per migliaia di imprese e privati
CNA Lombardia esprime forte preoccupazione per le misure previste dal Disegno di Legge di Bilancio 2026 che modificano in modo sostanziale la disciplina delle compensazioni dei crediti d’imposta. Dopo anni in cui i crediti d’imposta - dai bonus edilizi alle agevolazioni per gli investimenti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Divieto di compensazione crediti d’imposta: allarme ANC per imprese e professionisti • La manovra 2026 vieta la compensazione dei crediti d’imposta agevolativi con i contributi. ANC teme effetti negativi su imprese, innovazione e liquidità. Il post Di… bit.ly/4o - X Vai su X
Buongiorno ma nella bozza manovra 2026 per il divieto di compensazione dei crediti tipo bonus ristrutturazione non si possono compensare nemmeno i 1001 dei dipendenti dal 1 luglio? Grazie a chi mi risponderà - facebook.com Vai su Facebook
divieto di compensazione crediti d’imposta. cna lombardia: “rischio blocco finanziario per migliaia di imprese e privati” - La nuova norma prevista dal Disegno di Legge di Bilancio 2026 estende a tutti i contribuenti il divieto di compensazione dei crediti d’imposta con debiti previdenziali e contributivi ... Scrive milanotoday.it
Crediti d’imposta, arrivano nuovi limiti alla compensazione - Legge di Bilancio: dal 1° luglio 2026 divieto esteso a contributi INPS e premi INAIL e soglia ruoli scaduti dimezzata. Secondo edilportale.com
Divieto di compensazione crediti d’imposta: allarme ANC per imprese e professionisti - La manovra 2026 vieta la compensazione dei crediti d’imposta agevolativi con i contributi. Riporta finanza.com