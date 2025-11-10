divieto di compensazione crediti d’imposta cna lombardia | rischio blocco finanziario per migliaia di imprese e privati

Milanotoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CNA Lombardia esprime forte preoccupazione per le misure previste dal Disegno di Legge di Bilancio 2026 che modificano in modo sostanziale la disciplina delle compensazioni dei crediti d’imposta. Dopo anni in cui i crediti d’imposta - dai bonus edilizi alle agevolazioni per gli investimenti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

divieto di compensazione crediti d’imposta. cna lombardia: “rischio blocco finanziario per migliaia di imprese e privati” - La nuova norma prevista dal Disegno di Legge di Bilancio 2026 estende a tutti i contribuenti il divieto di compensazione dei crediti d’imposta con debiti previdenziali e contributivi ... Scrive milanotoday.it

Crediti d’imposta, arrivano nuovi limiti alla compensazione - Legge di Bilancio: dal 1° luglio 2026 divieto esteso a contributi INPS e premi INAIL e soglia ruoli scaduti dimezzata. Secondo edilportale.com

Divieto di compensazione crediti d’imposta: allarme ANC per imprese e professionisti - La manovra 2026 vieta la compensazione dei crediti d’imposta agevolativi con i contributi. Riporta finanza.com

Cerca Video su questo argomento: Divieto Compensazione Crediti D8217imposta