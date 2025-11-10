Divieti di sosta | cinquanta contravvenzioni

TERNI Ben 50 contravvenzioni, tutte per divieto di sosta, nei controlli delle forze dell’ordine disposti dal questore Michele Abenante, nella zona della “ movida “. Nella serata di sabato scorso poliziotti, carabinieri, finanzieri e agenti della polizia locale hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, "finalizzato alla prevenzione di reati e alla sicurezza della cosiddetta movida cittadina", fa sapere la Questura. I controlli hanno interessato le principali vie e piazze del centro cittadino (tra cui via Lanzi, via Fratini, via Primo Maggio e Piazza dell’Olmo) con particolare attenzione alle aree di maggiore afflusso serale e ai locali notturni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

