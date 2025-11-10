Diventare ostetriche in Uganda | A Kalongo donne e ragazze studiano per cambiare il loro destino

A Kalongo, in Uganda, esistono un ospedale e una scuola di ostetricia che da decenni si occupano di garantire cure e formazione agli uomini e alle donne del Paese. A Fanpage.it parlano Giovanna Ambrosoli, presidente della Fondazione omonima e nipote del missionario padre Ambrosoli, fondatore delle due strutture, e suor Carmel Abwot, direttrice della scuola: "Insegniamo alle donne un mestiere per educare l'intero Paese". 🔗 Leggi su Fanpage.it

