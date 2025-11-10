Dissesto idrogeologico | Marsilio commissario per la ricostruzione a Chieti e Bucchianico

Chietitoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Marsilio sarà il commissario per la ricostruzione a Chieti e Bucchianico.La nomina è arrivata direttamente dal ministro Musumeci e sarà attiva tra pochi giorni, non appena il decreto ministeriale sarà redatto e registrato, come comunicato dallo stesso presidente della giunta regionale.“Il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

dissesto idrogeologico marsilio commissarioMarsilio nominato Commissario per la Ricostruzione a Chieti e Bucchianico - Il ministro Musumeci, ha nominato Marco Marsilio Commissario per la ricostruzione nei Comuni di Chieti e Bucchianico ... laquilablog.it scrive

dissesto idrogeologico marsilio commissarioRegione Abruzzo, la nota: Marsilio nominato Commissario per la Ricostruzione a Chieti e Bucchianico dal ministro Musumeci - Regione Abruzzo, ultime dal sito:“Il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci mi ha autorizzato a comunicare ufficialmente di avermi chiesto la disponibilità a esercitare il ruolo di Commissar ... Riporta abruzzonews24.com

dissesto idrogeologico marsilio commissarioMarsilio nominato Commissario per la Ricostruzione a Chieti e Bucchianico dal ministro Musumeci - “Il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci mi ha autorizzato a comunicare ufficialmente di avermi chiesto la disponibilità di esercitare il ruolo di Commissario, come prevede la legge da poc ... Riporta regione.abruzzo.it

Cerca Video su questo argomento: Dissesto Idrogeologico Marsilio Commissario