Disordini al Sacrario controlli straordinari della polizia | 300 persone e 130 veicoli monitorati

San Faustino e Sacrario, controlli della polizia intensificati per prevenire tutte le forme di illegalità e a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. È stato il questore a disporre dei servizi straordinari anche per rispondere all'ultima settimana ricca di fatti di cronaca legati a risse e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

