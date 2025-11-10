Disinformazione e spie guerra ibrida di Russia e Iran contro Occidente e Israele
Roma, 10 novembre 2025 – Le spie del terzo millennio hanno un volto nuovo, è l’evoluzione della specie. La guerra ibrida e invisibile di Russia e Iran contro l’Occidente si sviluppa attraverso i servizi segreti con sofisticate azioni di disinformazione via social network, tecnologia, infiltrazioni di agenti, condizionamento dell’opinione pubblica sfruttando le ali movimentiste della sinistra estrema. Un quadro perfetto per alimentare il clima di antisemitismo in funzione anti occidentale. Ecco come si saldano quindi le dinamiche perverse della Russia impegnata nell’aggressione dell’Ucraina e dell’Iran, il Grande satana (parafrasando al contrario il modo in cui Teheran chiama l’America) che sostiene l’asse del male: Hamas, Hezbollah e Houthi contro Israele. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
