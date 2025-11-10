Discarica sotto accusa | grande marcia pacifica dei cittadini in protesta
In circa 150 hanno partecipato domenica 9 novembre alla marcia di protesta contro la discarica di Ponte del Ronco, a Canal San Bovo. Un’iniziativa molto sentita in valle, che ha riportato l’attenzione sul ruolo dell’impianto e sui possibili rischi legati ai materiali conferiti, in particolare. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
“La Tuscia non sarà più la discarica del Lazio” Viterbo - L'intervento del presidente della regione Francesco Rocca, all'iniziativa di Fdi "Insieme sotto lo stesso cielo": "Le altre province devono avere il loro impianto" Articolo: https://www.tusciaweb.eu/2025/11/la - facebook.com Vai su Facebook
Cava abbandonata trasformata in discarica: a Nardò imprenditore incastrato dalle telecamere e denunciato - Carabinieri Forestali in azione contro il «rifiuto selvaggio», in località Boncore, non lontano da Porto Cesareo ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it
Discarica abusiva a Varcaturo: sequestrata area grande quanto due piscine olimpioniche - I carabinieri della stazione di Giugliano in Campania, insieme a quelli del nucleo forestale di Pozzuoli, hanno individuato e sequestrato una vasta area privata adibita a discarica abusiva. Lo riporta ilmattino.it