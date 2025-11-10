Discarica sotto accusa | grande marcia pacifica dei cittadini in protesta

Trentotoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In circa 150 hanno partecipato domenica 9 novembre alla marcia di protesta contro la discarica di Ponte del Ronco, a Canal San Bovo. Un’iniziativa molto sentita in valle, che ha riportato l’attenzione sul ruolo dell’impianto e sui possibili rischi legati ai materiali conferiti, in particolare. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

