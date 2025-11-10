Discarica abusiva a due passi dal campo di broccoletti
Rifiuti ammassati e precedentemente dati alle fiamme accanto ad un campo coltivato di broccoletti. E' la scoperta fatta dalle guardie giurate del Wwf Caserta che durante un giro di perlustrazione del territorio hanno rinvenuto cumuli di rifiuti ammassati in un fondo coltivato in prossimità del. 🔗 Leggi su Casertanews.it
