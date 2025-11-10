Disagi in zona stadio durante le partite Verlicchi La Pigna | Pass per residenti sicurezza non a discapito dei cittadini

Ravennatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La lista civica La Pigna interviene "sui gravi disagi che da anni colpiscono i cittadini del quartiere Stadio durante le partite del Ravenna Calcio". La capogruppo Veronica Verlicchi ha presentato un’interrogazione all’Amministrazione comunale chiedendo "un confronto immediato con Questura e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

