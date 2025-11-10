Dirty Dom | Brisbane una città di perdenti
Dominik Mysterio non si è risparmiato durante la sua apparizione a Beyond The Match Wrestling , lanciando una frecciatina alla città di Brisbane e un insulto non troppo sottile all’intera Australia, descrivendo il suo arrivo da doppio campione. Quando gli è stato chiesto come fosse viaggiare con due cinture da campione, Dominik ha subito puntato i riflettori sul personale dell’aeroporto di Brisbane e ha colto l’occasione per lanciare un duro colpo all’orgoglio australiano, come ha già fatto in passato. “Sono atterrato a. come si pronuncia? Brisbane. Aeroporto di Brisbane. E ne hanno fatto un gran parlare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
