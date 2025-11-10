DIRETTA | Tutte le notizie di lunedì 10 novembre | UFFICIALE l’esonero di Juric ora Palladino-Atalanta Lungo stop per Dovbyk LIVE

Tutte le notizie di lunedì 10 novembre relative al mondo del calcio: dagli aggiornamenti di calciomercato, alle novità dai campi e tanto altro Conclusa l’11esima giornata di Serie A, si registra l’avvicendamento in vetta, in campionato, con Inter e Roma ad occupare il primato, scavalcando il Napoli. Adesso spazio agli impegni della Nazionale, ma ci sono diverse situazioni delicate da monitorare. DIRETTA Tutte le notizie di lunedì 10 novembre LIVE – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) A Bergamo, a rischio la posizione di Juric, con Palladino in pole per subentrare. Ma anche al Napoli, scatta l’allarme per le dichiarazioni di Conte, che aprono ufficialmente il fronte della crisi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA | Tutte le notizie di lunedì 10 novembre: UFFICIALE l’esonero di Juric, ora Palladino-Atalanta. Lungo stop per Dovbyk LIVE

Scopri altri approfondimenti

| in diretta dallo stadio “Puttilli” ? BARLETTA Gravina ? calcio d’inizio ore 16:00 11ª giornata | serie D | girone H tutte le info sulla diretta streaming a pagamento solo su SSD Barletta 1922 (unica diretta della gara). ? AVANTI BIANCOROSSI! ? - facebook.com Vai su Facebook

Tutte le notizie di martedì 21 ottobre: poker dell’Inter, crolla il Napoli di Conte - Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato così dopo la vittoria sull’Union SG in Champions League a Sky Sport: “I ragazzi avevano bisogno di mettersi alle spalle la scorsa stagione perché il ... calciomercato.it scrive