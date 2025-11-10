Dimmi La Verità | Francesco Gallo | Il Ponte sullo Stretto ed elezioni regionali

Laverita.info | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco #DimmiLaVerità del 10 novembre 2025. Il deputato di Sud chiama Nord Francesco Gallo ci parla del progetto del Ponte sullo Stretto e di elezioni regionali. 🔗 Leggi su Laverita.info

