Dimitri Fricano ai domiciliari dopo il femminicidio di Erika Preti forse concessi per l' obesità | pesa 200 kg

Notizie.virgilio.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dimitri Fricano torna ai domiciliari: il 38enne condannato per l’omicidio di Erika Preti sconterà la pena a casa dei genitori, forse per motivi di salute. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

