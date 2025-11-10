Dimitri Fricano ai domiciliari dopo il femminicidio di Erika Preti forse concessi per l' obesità | pesa 200 kg
Dimitri Fricano torna ai domiciliari: il 38enne condannato per l’omicidio di Erika Preti sconterà la pena a casa dei genitori, forse per motivi di salute. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Torna ai domiciliari Dimitri Fricano, il 38enne biellese condannato per l'omicidio della fidanzata, Erika Preti, nel 2017. Condannato a 30 anni, l'uomo era stato già messo in passato ai domiciliari per un motivo che ha fatto a dir poco discutere, ossia l'obesità.
Dimitri Fricano ai domiciliari dopo il femminicidio di Erika Preti, forse concessi per l'obesità: pesa 200 kg - Dimitri Fricano torna ai domiciliari: il 38enne condannato per il femminicidio di Erika Preti sconterà la pena a casa dei genitori, forse per motivi di salute
Uccise la fidanzata Erika Preti, Dimitri Fricano torna ai domiciliari per motivi di salute: «Obeso, fuma troppo» - Dimitri Fricano, il 38enne condannato a 30 anni per il femminicidio della fidanzata Erika Preti – uccisa con 57 coltellate nel 2017 durante una vacanza in Sardegna –
Uccise la fidanzata Erika Preti, Dimitri Fricano torna ai domiciliari per motivi di salute: Obeso e fumatore - Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha accolto la richiesta dei legali del detenuto concedendo a Dimitri Fricano la scarcerazione per motivi di salute