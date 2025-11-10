Dimissioni Conte | cifre UFFICIALI è crollato tutto

La presa di posizione dell’allenatore del Napoli non è certo passata inosservata: l’effetto domino è immediato Come un fulmine in un cielo già nebuloso, il KO del Dall’Ara ha aperto in maniera clamorosa la crisi del Napoli di Antonio Conte. Lo sfogo del tecnico pugliese a margine del 2-0 con i rossoblu ha infatti rappresentato un autentico turning point. (Ansa Foto) – IlVeggente.it In poche circostanze si era infatti visto un Conte così remissivo, quasi come se avesse perso le redini di un gruppo che fatica a sentire suo. Che quello del post partita di Bologna sia stato uno sfogo catartico o qualcosa di molto più concreto non è dato saperlo; fatto sta che almeno a livello mediatico ha aperto una scia per certi aspetti lapalissiana. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

