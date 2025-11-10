Dimarco a DAZN | Gol decisivo in un momento chiave Bonny grande acquisto

Inter News 24 Dimarco, esterno nerazzurro MVP con la Lazio, ha affermato che: «Era importante vincere dopo i risultati di oggi. Siamo primi ma conta poco, la stagione è lunga». Dopo la vittoria contro la Lazio al Meazza, Federico Dimarco ha commentato la prestazione ai microfoni di DAZN. L’esterno nerazzurro, autore dell’assist per il gol del raddoppio, ha sottolineato il valore del successo e la prova della squadra: «Sapevamo che era un momento importante della partita. Stavamo subendo, ma quel gol ha spezzato la gara. L’importante era vincere, soprattutto visti i risultati di oggi». Dimarco ha poi parlato del compagno El Chadaille Bonny, autore del 2-0: «Sono contento che abbia segnato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dimarco a DAZN: «Gol decisivo in un momento chiave, Bonny grande acquisto»

