difesa industria e migranti tutti i temi sul tavolo del vertice italia albania

L’Italia è storicamente tra i Paese europei più vicino all’Albania (e non solo per l’arrivo della nave Vlora a Bari), eppure mai si è celebrato un vertice governativo fra i due Stati. Il 13 novembre Edi Rama e Giorgia Meloni invertiranno il trend in occasione dell’incontro a Villa Pamphilj, tradizionale sede italiana dei meeting bilaterali, che aggiunge un segmento significativo alla traiettoria della politica estera di Roma, con vista Balcani e Mediterraneo. Tirana è in lista d’attesa per l’ingresso in Ue e in questo senso sta compiendo significativi passi in avanti per colmare lacune strutturali. 🔗 Leggi su Formiche.net
