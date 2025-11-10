Dialoghi sull’Arte | si parte con il maestro Cesare Berlingeri
Venerdì 14 novembre presso l'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria (ore 9.30-13.30, 14.30-17.30) si inaugurerà il ciclo di incontri Dialoghi sull'Arte, occasione per conoscere il lavoro di ricerca di artisti contemporanei, rientrante nel progetto Pnrr Inar Italian Network of.
