Dialoghi sulla Giustizia venerdì il secondo incontro sul tema Dell’accusare ovvero della cacciata delle Erinni dai tribunali

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue il ciclo quadrimestrale “Dialoghi sulla Giustizia”, promosso da Fondamenta ETS, con il secondo incontro ( Venerdì 14 novembre 2025, ore 17:00 – 19:00, Libreria Ubik Liberitutti, Lungosabato Riccardo Bacchelli 10, Benevento) dedicato al tema Dell’accusare, ovvero della cacciata delle Erinni dai tribunali. Il dialogo, curato da Matteo De Longis, vedrà confrontarsi Flavia Felaco (magistrato), Ettore Marcarelli (avvocato) e Nicola Sguera (scrittore e filosofo). Le letture saranno affidate a Natale Cutispoto. Al centro della riflessione vi è il ruolo della vittima nel processo penale contemporaneo e la progressiva confusione tra giustizia e vendetta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

