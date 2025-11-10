Bologna, 10 novembre 2025 – Un detenuto straniero in regime di semilibertà non ha fatto ritorno nel carcere bolognese della Dozza. L'uomo, che aveva trascorso parte della giornata fuori dall'istituto di detenzione come previsto dall'articolo 50 dell'ordinamento penitenziario, doveva rientrare ieri sera, domenica 9 novembre, ma non ha rispettato l'orario stabilito. Scatta il reato di evasione. La notizia è stata diffusa dal vice segretario regionale del Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria), Francesco Borrelli. Secondo quanto previsto dalla normativa penitenziaria, l'assenza si trasforma in reato di evasione dopo un periodo preciso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Detenuto in semilibertà non rientra in carcere, scatta l’allarme evasione