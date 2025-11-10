Dentro il mondo Eurospin | filiera diretta prezzi competitivi e assortimento essenziale

Non servono effetti speciali per distinguersi nella grande distribuzione. Eurospin lo dimostra da oltre trent’anni, costruendo un modello di crescita concreto e orientato ai bisogni reali delle persone. Attivo dal 1993, Eurospin è oggi il principale Gruppo discount del nostro Paese. La sua rete supera i 1.300 punti vendita tra Italia e altri stati europei. Del resto, alla base del suo sviluppo c’è una visione chiara: strutture snelle, filiera controllata, assortimento a marchio proprio e prezzi trasparenti. Dalla selezione al punto vendita: tutto sotto controllo Uno dei pilastri del modello Eurospin è il controllo diretto di ogni passaggio della filiera. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

