Delitto di Garlasco la tela del ragno | guida pratica al groviglio giudiziario

Garlasco (Pavia) – Chiara Poggi, un delitto commesso il 13 agosto 2007. Un caso che si complica ogni giorno di più. Non un’inchiesta, ma una galassia di indagini, una tela di ragno, i cui fili si intrecciano in modo quasi indistricabile. Offrire una mappa del labirinto di filoni giudiziari è complesso quanto navigare all’interno delle complesse regole della procedura penale, mentre la figura della vittima stinge, progressivamente, in una sequenza indistinta di colpi di scena. Chiara Poggi in una foto senza data. ANSA (npk) +++NO SALES - EDITORIAL USE ONLY+++ L’anomalia di Alberto Stasi. Da quella lontana e torrida giornata di sangue di diciotto anni fa si contano oggi cinque gradi di giudizio sul fidanzato Alberto Stasi: due assoluzioni, a Vigevano e Milano, un rinvio a un nuovo Appello della Cassazione, un giudizio bis di secondo grado di condanna e una conferma finale della Suprema Corte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, la tela del ragno: guida pratica al groviglio giudiziario

