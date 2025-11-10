Deiola Cagliari il punto sul recupero del centrocampista rossoblù | ecco le ultimissime novità fanno sperare i tifosi

Deiola Cagliari, buone notizie su calciatore rossoblù: il centrocampista accelera il recupero, tifosi fiduciosi Alessandro Deiola non ha potuto prendere parte alla sfida contro il Como, valida per l’11ª giornata di Serie A 202526, a causa di un problema muscolare. Il capitano rossoblù, simbolo e leader carismatico della squadra, ha provato fino all’ultimo a recuperare, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Deiola Cagliari, il punto sul recupero del centrocampista rossoblù: ecco le ultimissime novità fanno sperare i tifosi

Scopri altri approfondimenti

Cagliari I convocati di Fabio Pisacane per la sfida del Sinigaglia contro il Como: ancora assente Alessandro Deiola - facebook.com Vai su Facebook

#Cagliari I convocati di Fabio #Pisacane per la sfida del Sinigaglia contro il Como: ancora assente Alessandro #Deiola - X Vai su X

Infortunio Deiola, come procede il recupero del centrocampista? Le ultime novità fanno ben sperare - Tutte le info in merito al recupero: ciò che emerge è positivo Alessandro Deiola, centrocampista del Cagliari, non ha potuto p ... Da cagliarinews24.com

Il Cagliari spera nel recupero di Mina e Deiola - Oggi si capirà se le condizioni permettono di schierarli in campo contro il Sassuolo per la partita di domani sera ... Lo riporta rainews.it

Infortunio Deiola, il giocatore rientrerà dopo la sosta? La speranza è questa: cosa emerge - Si spera nel rientro successivamente alla sosta per le Nazionali: il punto Brutte notizie per il Cagliari e per Fabio Pisacane: A ... Come scrive cagliarinews24.com