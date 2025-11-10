Il franchise di Pokémon digitale sembra attraversare un periodo di crescente criticità, con segnali evidenti di declino di qualità a partire dalla transizione verso le console Nintendo Switch. Nonostante il successo commerciale incontestabile, le recenti produzioni evidenziano problematiche che rischiano di compromettere la reputazione e il futuro della serie. il problema della qualità nei giochi Pokémon. riscontri negativi su budget limitati e idee poco ambiziose. Da anni, la qualità delle produzioni Pokémon subisce un progressivo deterioramento. Le prime incarnazioni su 3DS, seppur meno avanzate graficamente, offrivano comunque un’esperienza più curata, con art pixel più definito e gameplay più innovativo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Declino dei Pokémon: budget ridotti e idee poca ambiziose limitano il successo