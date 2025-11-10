Debiti con il Comune parte il piano di rateizzazione | patto con lo Stato

Tempo di lettura: 2 minuti A seguito di alcune segnalazioni da parte di associazioni e cittadini in merito alla possibilità di rateizzare le proprie posizioni debitorie, con riferimento al pagamento di tributi e di altre somme di denaro in favore del Comune di Avellino, si comunica quanto segue. Come è noto, il Comune di Avellino ha sottoscritto l’accordo previsto dall’art. 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, accettando tutte le misure ivi elencate. Tra queste, la lettera c), punto 2, stabilisce che – con delibera adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – la durata massima delle rateizzazioni delle entrate proprie sia fissata in 24 rate mensili (36 soltanto nel biennio iniziale di attuazione). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Debiti con il Comune, parte il piano di rateizzazione: patto con lo Stato

