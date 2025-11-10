De Paola che bordata a Conte! Va preso per quel che è Fa vittimismo quand’è in difficoltà alla Juventus faceva lo stesso Ma ecco qual è la verità
De Paola, giornalista, ha pronunciato queste parole nei confronti di Antonio Conte dopo la sconfitta del Napoli contro il Bologna. Le sue parole. Paolo De Paola ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Antonio Conte dopo la sconfitta del Napoli contro il Bologna. Ecco le sue parole riprese da Tuttonapoli. QUI: Risultati Serie A: gli aggiornamenti QUI: Classifica Serie A: la posizione della Juve PAROLE – «Conte va preso per quel che è, fa vittimismo quand’è in difficoltà. Ora parla di rigori, di Marotta. Alla Juventus faceva lo stesso. All’Inter idem. La verità è che lui non regge il doppio confronto Champions-campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
