Daniel Day-Lewis | Non sono un eremita Conduco una vita piena felice È solo che la vita vera accade lontano dai riflettori

Vanityfair.it | 10 nov 2025

Dopo otto anni di silenzio, il tre volte premio Oscar torna sul set diretto dal figlio Ronan, nel film Anemone. Un racconto di guerra e di eredità, ma soprattutto di padri e figli: «Non c’era alcun bisogno di esplorare il nostro rapporto. È venuto fuori da solo, come tutto ciò che è autentico». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

