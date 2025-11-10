Daniel Day-Lewis | Non sono un eremita Conduco una vita piena felice È solo che la vita vera accade lontano dai riflettori

Dopo otto anni di silenzio, il tre volte premio Oscar torna sul set diretto dal figlio Ronan, nel film Anemone. Un racconto di guerra e di eredità, ma soprattutto di padri e figli: «Non c’era alcun bisogno di esplorare il nostro rapporto. È venuto fuori da solo, come tutto ciò che è autentico». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Daniel Day-Lewis: «Non sono un eremita. Conduco una vita piena, felice. È solo che la vita vera accade lontano dai riflettori»

