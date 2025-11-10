Dall' Italia a Sarajevo passando per Trieste | pagavano per sparare alla gente

Un'inchiesta sulla guerra in Bosnia negli anni ‘90 è stata aperta di recente presso la procura di Milano, a cura del pm Alessandro Gobbis, a carico di ignoti, con l’accusa di omicidio volontario aggravato da crudeltà e motivi abbietti. Lo riportano La Repubblica e Il Giorno. I protagonisti. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Cecchini italiani a Sarajevo durante la guerra in ex Jugoslavia, procura di Milano apre un'inchiesta - L'accusa di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà ed è al momento a carico di ignoti e nasce dall'esposto presentato dal giornalista e scrittore Ezio Gavazzeni

