Dalle silhouette d’ispirazione Y2K a bauletti in versione mini torna a imperare questo modello cult mutuato dal mondo dello sport

La prima volta che la bowling bag invece che sulla pista di legno lucido con i birilli apparve in passerella fu alla sfilata primavera estate 2000 di Prada. Un accessorio mutuato dal mondo dello sport entrava così a far parte di quello della moda diventando immediatamente un cult. Tanto da arrivare essere, in questi anni, oggetto di collezionismo tra le fashioniste. Ora la storia si ripete. Le borse bowling autunno 2025 fanno capolino alle sfilate e catturano immediatamente l’attenzione, riportandoci indietro nel tempo fino all’inizio del nuovo Millennio ma con un twist contemporaneo. E non è difficile pensare che anche stavolta, queste borse dall’aspetto peculiare tornino a dominare le tendenze della stagione fredda e a diventare nuovi oggetti del desiderio da sfoggiare al braccio. 🔗 Leggi su Amica.it

