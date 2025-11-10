Dalle matite agli zaini Fila compra Seven e Invicta | operazione da oltre 50 milioni

Riscrivi con altre parole adattando a Calcio e Finanza Le matite Fila fanno shopping e comprano per 53,7 milioni di euro, con un pagamento in cinque tranche, Seven che commercializza cancelleria e zaini e ha tra i suoi marchi anche Invicta, SJ Gang e Mitama. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini acquista da Green Arrow Private . 🔗 Leggi su Calcioefinanza.it © Calcioefinanza.it - Dalle matite agli zaini, Fila compra Seven e Invicta: operazione da oltre 50 milioni

Approfondisci con queste news

Giulio Paolini “Goethe Haus (a Paul e Gerd)”, 1998 Matita e collage su carta 70 x 70 cm Collezione privata, Berlino Pensando agli amici di una vita Paul Maenz e Gerd de Vries #giuliopaolini - facebook.com Vai su Facebook

Le matite Fila comprano gli zaini Seven e Invicta. L’ad: “Faremo offerte combinate per la scuola” - Intervista a Massimo Candela, che spiega l’investimento da 54 milioni e studia già nuove operazioni da fare assieme alla controllata indiana Doms ... Scrive repubblica.it

Fila compra il 100% di Seven e Invicta per €53,7 milioni. Nasce un nuovo leader della cartoleria - L'azienda torinese di matite e articoli per le arti visive rafforza la propria posizione nel mercato scuola e cancelleria con l'acquisizione di Seven, proprietaria anche del marchio Invicta. Riporta money.it

Dalle matite Fila e Giotto nuova vita per gli zaini: acquisite Invicta e Seven - Continua lo shopping dell’ad Candela: “Grandi sinergie in vista anche in India, siamo pronti a ulteriori iniziative” ... Si legge su repubblica.it