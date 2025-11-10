Il regista, l’azienda e i volontari. Tre mondi sotto i riflettori a Concorezzo, che consegna la Gügia dóra alle proprie eccellenze: Peppino Farina, anima della Compagnia Drammatica, Ksb Italia, il colosso delle valvole, e Unitalsi. Sono stati insigniti ieri in Villa Zoja. Il prestigioso riconoscimento che celebra la storia industriale della città rende omaggio a persone, associazioni e realtà del territorio che hanno contribuito a valorizzarne la vita civile, culturale, sportiva e sociale. "La capacità di condivisione è il filo rosso che unisce il podio di quest’anno", ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio durante la cerimonia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dall’azienda green ai volontari. Ecco il ’podio’ della Gügia dóra