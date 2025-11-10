Dalla comunità montana 1500 euro a Proceno Onano e Latera per gli eventi
Contributi economici per Onano, Latera e Proceno da parte della comunità montana “Alta Tuscia Laziale”. Con una dotazione di 1.500 euro per ciascun Comune, l'ente “partecipa attivamente alla realizzazione di iniziative che, pur nella loro semplicità, rappresentano momenti preziosi di collegialità. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Spina (Comunità Montana): dopo le regionali attenzione ai nostri territori #Benevento - facebook.com Vai su Facebook