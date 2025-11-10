dalla cava abbandonata ai piedi del cornizzolo i kilowatt per illuminare 4mila abitazioni

CESANA BRIANZA (Lecco) La cava dismessa diventerà un maxi parco solare, in grado di illuminare e alimentare 4mila case. Nell’ex cava alle pendici del monte Cornizzolo, che segna il confine tra le province di Lecco e di Como, verrà realizzato un parco solare. L’ex cava è la miniera ormai chiusa dell’Alpetto, dove per decenni i tecnici della Holcim hanno scavato migliaia di tonnellate e di metri cubi di marna per cemento. Il parco solare sarà realizzato e gestito dai tecnici di Silea, la Spa provinciale dei rifiuti, a seguito dell’acquisizione dell’area di 500mila metri quadrati. Sarà composto da oltre 16mila pannelli solari che genereranno una potenza di circa 9,5 MegaWatt elettrici e, a pieno regime, produrranno fino oltre 12 milioni di kWh annui, con cui garantire energia a 4mila abitazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

