Dal Medioevo all'incoronazione di Re Carlo | studio fa luce sui frammenti della Pietra del Destino

La Pietra del Destino o Pietra di Scone viene utilizzata da secoli per l'incoronazione dei reali britannici, ma la sua storia è costellata da furti eclatanti, intrighi e rivalità politiche. Decine di frammenti del cimelio finirono in varie parti del mondo a seguito di un furto andato male nel 1950. Uno studio ha ora ricostruito il viaggio di alcuni di essi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

