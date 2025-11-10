Daino ferito salvato nella notte dalla Polizia provinciale

Ilnotiziario.net | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervento notturno della Polizia provinciale di Monza e Brianza per soccorrere un piccolo di daino ferito lungo la strada tra Lentate sul Seveso e Meda. È accaduto nella notte tra venerdì e sabato, quando la centrale operativa è stata allertata da alcuni automobilisti che avevano notato l’animale in difficoltà all’incrocio con via Santa Maria di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

daino ferito salvato nella notte dalla polizia provinciale

© Ilnotiziario.net - Daino ferito salvato nella notte dalla Polizia provinciale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

daino ferito salvato notteDaino ferito salvato nella notte dalla Polizia provinciale - Intervento notturno della Polizia provinciale di Monza e Brianza per soccorrere un piccolo di daino ferito lungo la strada tra Lentate sul Seveso e Meda. Scrive ilnotiziario.net

daino ferito salvato notteDaino investito e salvato in strada: l'animale ricoverato a Calolziocorte - Soccorso nella notte tra venerdì e sabato: il giovane esemplare recuperato dopo essere stato investito tra Meda e Lentate sul Seveso ... Riporta leccotoday.it

daino ferito salvato notteDaino rimane impigliato nel filo spinato: salvato dai carabinieri forestali a Passignano sul Trasimeno - Un daino maschio adulto, è stato salvato dai carabinieri forestali di Passignano sul Trasimeno dopo essere rimasto impigliato con il palco della testa in una recinzione di filo spinato nella zona di S ... Si legge su corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: Daino Ferito Salvato Notte