Intervento notturno della Polizia provinciale di Monza e Brianza per soccorrere un piccolo di daino ferito lungo la strada tra Lentate sul Seveso e Meda. È accaduto nella notte tra venerdì e sabato, quando la centrale operativa è stata allertata da alcuni automobilisti che avevano notato l’animale in difficoltà all’incrocio con via Santa Maria di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Daino ferito salvato nella notte dalla Polizia provinciale