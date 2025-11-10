Daino ferito salvato nella notte dalla Polizia provinciale
Intervento notturno della Polizia provinciale di Monza e Brianza per soccorrere un piccolo di daino ferito lungo la strada tra Lentate sul Seveso e Meda. È accaduto nella notte tra venerdì e sabato, quando la centrale operativa è stata allertata da alcuni automobilisti che avevano notato l’animale in difficoltà all’incrocio con via Santa Maria di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Daino ferito salvato nella notte dalla Polizia provinciale - Intervento notturno della Polizia provinciale di Monza e Brianza per soccorrere un piccolo di daino ferito lungo la strada tra Lentate sul Seveso e Meda. Scrive ilnotiziario.net
Daino investito e salvato in strada: l'animale ricoverato a Calolziocorte - Soccorso nella notte tra venerdì e sabato: il giovane esemplare recuperato dopo essere stato investito tra Meda e Lentate sul Seveso ... Riporta leccotoday.it
Daino rimane impigliato nel filo spinato: salvato dai carabinieri forestali a Passignano sul Trasimeno - Un daino maschio adulto, è stato salvato dai carabinieri forestali di Passignano sul Trasimeno dopo essere rimasto impigliato con il palco della testa in una recinzione di filo spinato nella zona di S ... Si legge su corrieredellumbria.it