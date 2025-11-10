Daily Crown | William ' ai miei figli ho detto tutto sulla malattia di Kate e di re Carlo'
Rio de Janeiro, 10 nov. (Adnkronos) - Il principe William ha parlato apertamente della battaglia di Kate contro il cancro, della malattia di re Carlo e delle sfide della genitorialità. In un'intervista con il conduttore televisivo brasiliano Luciano Huck, il principe di Galles ha rivelato di essere stato sincero con i figli George, Charlotte e Louis riguardo ai problemi di salute che affliggono sia la madre che il nonno. "Abbiamo deciso di raccontare tutto ai nostri figli, sia le buone che le cattive notizie. Spieghiamo loro perché accadono certe cose e perché potrebbero sentirsi turbati - ha dichiarato l'erede al trono - Molte domande potrebbero essere senza risposta: credo che tutti i genitori si trovino in questa situazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Argomenti simili trattati di recente
DAILY CROWN - Trump e i titoli tolti ad Andrea, 'terribile, sto male per la famiglia reale’ - facebook.com Vai su Facebook
Daily Crown: William, 'ai miei figli ho detto tutto sulla malattia di Kate e di re Carlo' - Il principe William ha parlato apertamente della battaglia di Kate contro il cancro, della malattia di re Carlo e delle sfide della genitorialità. Si legge su lanuovasardegna.it
Daily Crown: William sarà un re fuori dagli schemi, 'il cambiamento nei miei programmi' - Ma accade proprio questo, con il principe William, futuro re ma anche uomo al passo con i tempi ... Scrive iltempo.it
Daily Crown: Camilla e Kate dietro la decisione di Carlo di togliere i titoli ad Andrea - E' stato senza dubbio re Carlo a decidere di privare il fratello, l'ex principe Andrea, dei suoi titoli reali. Da iltempo.it