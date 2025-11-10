Dacia Bigster la prova de Il Fattoit – Con il mild hybrid-G 140 punta più in alto – FOTO
‹ › 1 6 dacia bigster. ‹ › 2 6 dacia bigster. ‹ › 3 6 dacia bigster. ‹ › 4 6 dacia bigster. ‹ › 5 6 dacia bigster. ‹ › 6 6 dacia bigster. La sorellona della Duster fa un altro passettino verso in su sulla scala della “mobilità sociale” automobilistica della Dacia. Lo fa con la nuova versione Bigster mild hybrid-G 140, dove per la prima volta aggiunge il sistema mild-hybrid da 48 V al pezzo forte della casa, la motorizzazione bifuel benzina-GPL. Il sistema ibrido assiste il motore turbo 3 cilindri da 1,2 litri, quando lo si avvia e quando si accelera, indipendentemente dal fatto che in quel momento stia viaggiando con la benza o con il GPL. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
