Da oggi a Monza è attiva la Z213 | dove passa e si ferma la nuova linea degli autobus

Monzatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi Monza ha una nuova linea di trasporto pubblico locale. Stamattina debutta lo Z213, la circolare istituita su richiesta del Comune di Monza all’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale di Bacino.La richiesta in consiglio comunale La nuova linea nasce per garantire una maggiore capillarità. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Oggi Monza e Milano - Impegno casalingo per la Mint Vero Volley Monza e fuori casa per l’Allianz Milano. Si legge su ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Oggi Monza 232 Attiva