Da Mirafiori alla villa con piscina | la vita da milionario di chi ha vinto al gioco e ora vive di rendita
Il rombo della metro, il traffico incessante di corso Regina Margherita, la vita che scorre veloce tra un turno in fabbrica e la spesa al mercato di Porta Palazzo. Torino è una città concreta, fatta di lavoro, sacrifici e sogni custoditi nel cassetto. Uno di questi sogni, quello di una vita senza. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Lunedì 27 ottobre (dalle ore 16.00 alle ore 18.00), in aula X a Villa Mirafiori (Via Carlo Fea 2, Roma), nell’ambito del corso di Bioetica per il corso di laurea magistrale in Filosofia della Sapienza, Serenella Iovino (University of North Carolina at Chapel Hill) e Gi - facebook.com Vai su Facebook
Simona Cinà, 20enne morta a Bagheria durante festa in villa/ Trovata senza vita in piscina - Simona Cinà, 20enne di Palermo, è morto la scorsa notte mentre si trovava in una villa privata per una festa: cosa è successo? ilsussidiario.net scrive