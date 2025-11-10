Da Fico con la barca fino a Schlein e Conte | tutti contro il ceto medio

La chiamano la «Mamdani tax», per dargli un tono chic. O, più prosaicamente, «patrimoniale». La sinistra insiste, Elly Schlein e Nicola Fratoianni la citano a piè sospinto. Giuseppe Conte se ne tiene lontano, ma non perde occasione per puntare il dito sulla finanziaria, accusando il governo di togliere ai poveri per dare ai ricchi. Anche Roberto Fico, il candidato del campo largo in Campania, è salito sul carro: «Dobbiamo partire da un assunto di base, che di fatto è il principio solidaristico che vige nella nostra Costituzione, ovvero la proporzionalità delle imposte. Quindi chi ha di più deve dare a chi ha di meno per far crescere tutto il Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Da Fico con la barca fino a Schlein e Conte: tutti contro il ceto medio

Altri contenuti sullo stesso argomento

Iannone: Fico, dopo la barca la scorta super pagata https://cronachesalerno.it/iannone-fico-dopo-la-barca-la-scorta-super-pagata/ - facebook.com Vai su Facebook

Fico avere la barca - X Vai su X

Regionali Campania, Schlein abbraccia De Luca, il gelo è ormai alle spalle: «Finiremo il suo lavoro» - La pax tra Elly Schlein e Vincenzo De Luca si può dire che sia ormai stabile e duratura. Secondo ilmattino.it

Regionali in Campania, Roberto Fico apre al faccia a faccia. L’idea del palco condiviso: - Roberto Fico dice sì al confronto pubblico con Edmondo Cirielli. Come scrive ilmattino.it

Elly Schlein a Napoli: «Vinceremo con Fico, regionali antipasto delle elezioni 2027» - Elly Schlein è intervenuta oggi a Napoli al congresso nazionale dei giovani democratici in piena campagna elettorale per le Refionali in Campania dove - Da msn.com