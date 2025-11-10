Da Dragon Ball a Mazinga Tokyo dedica un' intera strada del quartiere Nakano agli anime giapponesi più famosi

Il celebre quartiere di Nakano, cuore pulsante dell'animazione giapponese, ospiterà presto una via speciale dedicata agli eroi dell'anime. Un omaggio permanente alla fantasia che ha reso il Giappone la patria del sogno animato. Nel 2026, Tokyo accoglierà la Nakano Mural Anime Road, una strada interamente dedicata ai grandi classici dell'animazione, da Dragon Ball a Mazinger Z. Un progetto che unisce cultura pop e sviluppo urbano, celebrando i 70 anni di Toei Animation. Nakano diventa "la città dell'anime": nasce la Mural Anime Road Il progetto si chiama Nakano Mural Anime Road, e promette di trasformare una via di Tokyo in un percorso visivo dedicato ai capolavori dell'animazione giapponese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Da Dragon Ball a Mazinga, Tokyo dedica un'intera strada del quartiere Nakano agli anime giapponesi più famosi

