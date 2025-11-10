Da dove arriva l’enorme storione beluga trovato nel Po? Le ipotesi dell’esperto Enrico Marconato

Ferrara, 10 novembre 2025 –  Ha seguito la corrente del fiume, quella degli anni, la scia lasciata dai pesci. E ha fatto un’ipotesi, per spiegare perché quello storione si trovava lì, a Berra, oltre due metri, 78 chili, un gigante. ‘Sì, i conti tornano’, Enrico Marconato, 66 anni, biologo, le tabelle davanti, negli scaffali libri e documenti su quella che è stata un po’ la sua vita, tra pinne e branchie. ‘Ho trascorso l’esistenza a studiare lo storione, i lanci, le immissioni. Lungo tutto il corso del Po, in mare, nei corsi d’acqua del nord’. Da Venezia alla foce del grande fiume, dalla Lombardia all’Emilia, con una tappa in Romania, lungo il Danubio dove lo storione è di casa, per dare un’occhiata, vedere come lo trattavano lì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

