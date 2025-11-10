Cucina italiana patrimonio Unesco | tutte le tappe dell’iter e quando si saprà la decisione finale
La cucina italiana compie un passo decisivo verso il riconoscimento come Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità. L’ Unesco ha pubblicato la valutazione tecnica del dossier presentato dall’Italia, esprimendo un primo parere favorevole all’iscrizione. Si tratta di una raccomandazione degli esperti, che sarà ora sottoposta al voto politico del Comitato intergovernativo Unesco, chiamato a decidere a Nuova Delhi, in India. Se confermato, sarebbe la prima volta che un’intera tradizione culinaria nazionale ottiene il riconoscimento nel suo complesso. Pier Luigi Petrillo, curatore del dossier e professore alla Luiss Guido Carli, definisce positiva la valutazione: «Il dossier è ben fatto ed è coerente con gli obiettivi dell’Unesco». 🔗 Leggi su Lettera43.it
