Cucci sicuro |  Se la Juventus di Spalletti dice di essere da scudetto allora lo è anche il Bologna di Italiano

Juventusnews24.com | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Il commento del giornalista. All’indomani dell’importante successo del  Bologna  contro i campioni d’Italia del Napoli, il giornalista  Italo Cucci, nel suo fondo per il  Corriere dello Sport, lancia una suggestione forte: perché non sognare lo Scudetto? Cucci paragona l’ambizione del Bologna a quella dichiarata da altre squadre: « Se Spalletti può dire che la Juve è in grado di vincere lo scudetto, chi può impedire a Italiano e al suo esercito di innamorati almeno di pensarlo? ». L’editorialista non nasconde la sua convinzione, basata sulla debolezza delle rivali, esclusa una: «Io che non ho impedimenti dirimenti (la passione è lecita) lo dico perché in quest’ammucchiata di vertice trovo potente solo una delle sette sorelle, l’ Inter. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

