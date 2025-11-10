Cucci sicuro | Se la Juventus di Spalletti dice di essere da scudetto allora lo è anche il Bologna di Italiano
. Il commento del giornalista. All’indomani dell’importante successo del Bologna contro i campioni d’Italia del Napoli, il giornalista Italo Cucci, nel suo fondo per il Corriere dello Sport, lancia una suggestione forte: perché non sognare lo Scudetto? Cucci paragona l’ambizione del Bologna a quella dichiarata da altre squadre: « Se Spalletti può dire che la Juve è in grado di vincere lo scudetto, chi può impedire a Italiano e al suo esercito di innamorati almeno di pensarlo? ». L’editorialista non nasconde la sua convinzione, basata sulla debolezza delle rivali, esclusa una: «Io che non ho impedimenti dirimenti (la passione è lecita) lo dico perché in quest’ammucchiata di vertice trovo potente solo una delle sette sorelle, l’ Inter. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
