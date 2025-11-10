Cucchi sicuro | Se la Juventus di Spalletti dice di essere da scudetto allora lo è anche il Bologna di Italiano
. Il commento del giornalista. All’indomani dell’importante successo del Bologna contro i campioni d’Italia del Napoli, il giornalista Italo Cucci, nel suo fondo per il Corriere dello Sport, lancia una suggestione forte: perché non sognare lo Scudetto? Cucci paragona l’ambizione del Bologna a quella dichiarata da altre squadre: « Se Spalletti può dire che la Juve è in grado di vincere lo scudetto, chi può impedire a Italiano e al suo esercito di innamorati almeno di pensarlo? ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
" Cucchi" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Quella di Stefano Cucchi è stata una morte inaccettabile, una ferita profonda per il Paese. Una storia drammatica venuta alla luce grazie alla determinazione della sorella, oggi Senatrice, Ilaria Cucchi e della sua famiglia, a cui va il nostro cordoglio nel ricordo - facebook.com Vai su Facebook
Cucchi: "Juve sterile in avanti, mancano spunti creativi" - Il giornalista Riccardo Cucchi ha condiviso la sua analisi del pareggio tra Juventus e Torino attraverso un post sul suo profilo, evidenziando i limiti offensivi mostrati dai bianconeri nel ... Riporta tuttojuve.com